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TikTok и WeChat вне закона: Трамп запретил сделки с владельцами китайских соцсетей

7 августа, 05:57

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok — компанией ByteDance — и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем — китайским интернет-гигантом Tencent — и его "дочками". Об этом сообщает Белый дом.

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Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов.

По мнению Трампа, приложение TikTok и соцсеть WeChat представляют угрозу национальной безопасности США, в связи с чем Вашингтон должен "предпринять агрессивные действия" против их владельцев. "Как и TikTok, WeChat автоматически накапливает обширные объемы информации своих пользователей", — отметил президент. В обоих случаях, по версии Вашингтона, это позволяет "Коммунистической партии Китая получать доступ к личным данным американцев, а также корпоративной информации".

3 августа Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена.

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31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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Ранее в Китае назвали сделку Microsoft и TikTok кражей.

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США Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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