TikTok и WeChat вне закона: Трамп запретил сделки с владельцами китайских соцсетей

Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok — компанией ByteDance — и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем — китайским интернет-гигантом Tencent — и его "дочками". Об этом сообщает Белый дом.

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Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов.

По мнению Трампа, приложение TikTok и соцсеть WeChat представляют угрозу национальной безопасности США, в связи с чем Вашингтон должен "предпринять агрессивные действия" против их владельцев. "Как и TikTok, WeChat автоматически накапливает обширные объемы информации своих пользователей", — отметил президент. В обоих случаях, по версии Вашингтона, это позволяет "Коммунистической партии Китая получать доступ к личным данным американцев, а также корпоративной информации".

3 августа Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена.

31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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Ранее в Китае назвали сделку Microsoft и TikTok кражей.

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