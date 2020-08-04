Українська
$ 27,74
32,52
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китае назвали сделку Microsoft и TikTok кражей

4 августа, 06:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Власти Поднебесной заявили, что есть много способов ответить администрации США

Китай ответит на попытки вынудить китайскую компанию в США ByteDance продать принадлежащее ей приложение TikTok компании Microsoft.

Реклама

Об этом пишет китайская газета China Daily, – сообщает "Интерфакс".

Англоязычное издание называя предполагаемую сделку "кражей".

"Запугивание" Соединенными Штатами китайских технологических компаний является следствием видения Вашингтоном своего лозунга "Америка превыше всего" и не оставляет Китаю иного выбора, кроме "подчинения или смертельной битвы в области технологий", – говорится в статье.

У Китая "много способов ответить, если администрация США осуществит свой запланированный разгром и захват" китайской компании, отмечает газета.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

"Мы установили дату – примерно 15 сентября, (приложение TikTok – Ред) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", – сказал президент США.

В тренде
"Текущая локация – планета Земля": как приземлился космический корабль Crew Dragon (видео)

Ранее американский телеканал FOX Business сообщал, что Microsoft рассматривала покупку приложения для социальных сетей TikTok. Руководители, представляющие TikTok, ведут переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа полностью запретить это приложение.

Но компания Microsoft еще не приняла окончательного решения о покупке американского бизнеса TikTok. По их словам, даже получив одобрение Белого дома на покупку, решение может быть изменено.

По их словам, продажа должна соответствовать строгим условиям, согласно которым китайцы не будут иметь никакого отношения к новой компании.

Реклама

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что компания, база которой насчитывает миллиард пользователей, может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина.

TikTok неоднократно отрицала связь с китайским правительством.

Ранее в Китае также разработали приложение, которое позволяет узнать о состоянии здоровья с помощью селфи:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США сделка TikTok

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК ВагнераДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять