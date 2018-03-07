Тиллерсон и главы МИД страны Балтии обсудили противодействие "российской угрозе"

Сегодня, 03:54

Также обсуждалось отсутствие у России уважения к суверенитету и территориальной целостности своих соседей

фото AFP
фото AFP

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с представителями Балтийских стран пути противодействия российской агрессии. Об этом сообщает Госдепартамент США.

"Четверо союзников НАТО (США, Эстония, Латвия и Литва) согласились углубить сотрудничество, чтобы противодействовать кибердеятельности России, и обсудили стратегии преодоления угрозы, которую Россия представляет для европейской безопасности, а также отсутствие у России уважения к суверенитету и территориальной целостности своих соседей", – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили балтийский саммит, который президент США Дональд Трамп будет принимать в Вашингтоне 3 апреля.

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Ранее глава Минфина США анонсировал новые санкции против РоссииМнучин также выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает" решение о введении санкций против РФ.

В то же время на заседании Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коатс также высказался о необходимости усиления давления на Россию.

Как сообщалось, Трамп ранее объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.

Кремль считает санкции против России из-за ситуации в Украине, которые Вашингтон продлил еще на один год, незаконными.
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Источник:

"Сегодня"

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