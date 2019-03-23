Тим Кук призвал КНР стать более открытой ради развития мировой экономики

Вместе мы можем сделать нашу планету здоровой, а экономику — процветающей, – сказал Тим Кук

Фото: Pixabay

Тим Кук призвал КНР стать более открытой ради развития мировой экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/03a/bcb/5c903abcbf389.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/03a/bcb/5c903abcbf389.png 2019-03-23T06:45:49+02:00 США Вместе мы можем сделать нашу планету здоровой, а экономику — процветающей, - сказал Тим Кук

Глава американской корпорации Apple Тим Кук призвал Китай стать более открытым миру, что способствовало бы развитию и восстановлению глобальной экономики и достижению взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы наблюдаем, как КНР меняется и эволюционирует, и мы хотим, чтобы Китай продолжил открываться миру. Это важно не только для страны, чтобы достичь наивысшего потенциала своего развития, но и для восстановления глобальной экономики", — сказал Тим Кук.

По словам главы Apple, сегодня "мир сталкивается с серьезными трудностями, с которыми не сталкивался прежде: изменение климата, неравенство и бедность препятствуют развитию стран". Кук также отметил, что в краткосрочной перспективе развития мировой экономики "сохраняется ряд неопределенностей".

"Тем не менее, мы видим возможности впереди нас: вместе мы можем сделать нашу планету здоровой, а экономику — процветающей, вместе мы можем вытащить миллионы людей из бедности", — продолжил глава компании. "Наше будущее связано между собой. Только работая вместе, мы сможем достичь прогресса", — резюмировал Кук.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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