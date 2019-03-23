Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Тим Кук призвал КНР стать более открытой ради развития мировой экономики

Сегодня, 06:45

Вместе мы можем сделать нашу планету здоровой, а экономику — процветающей, – сказал Тим Кук

Фото: Pixabay
Тим Кук призвал КНР стать более открытой ради развития мировой экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/03a/bcb/5c903abcbf389.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/03a/bcb/5c903abcbf389.png США Вместе мы можем сделать нашу планету здоровой, а экономику — процветающей, - сказал Тим Кук

Глава американской корпорации Apple Тим Кук призвал Китай стать более открытым миру, что способствовало бы развитию и восстановлению глобальной экономики и достижению взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы наблюдаем, как КНР меняется и эволюционирует, и мы хотим, чтобы Китай продолжил открываться миру. Это важно не только для страны, чтобы достичь наивысшего потенциала своего развития, но и для восстановления глобальной экономики", — сказал Тим Кук.

По словам главы Apple, сегодня "мир сталкивается с серьезными трудностями, с которыми не сталкивался прежде: изменение климата, неравенство и бедность препятствуют развитию стран". Кук также отметил, что в краткосрочной перспективе развития мировой экономики "сохраняется ряд неопределенностей".

"Тем не менее, мы видим возможности впереди нас: вместе мы можем сделать нашу планету здоровой, а экономику — процветающей, вместе мы можем вытащить миллионы людей из бедности", — продолжил глава компании. "Наше будущее связано между собой. Только работая вместе, мы сможем достичь прогресса", — резюмировал Кук.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения. 

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экономика, Китай, КНР, тим кук

Вы сейчас просматриваете новость " Тим Кук призвал КНР стать более открытой ради развития мировой экономики". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Виктор Началов рассказал о разговоре с дочерью в больнице

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

В Украине появился поддельный творог

Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР»
Загрузка...

Битва за Азов: кто и почему в Евросоюзе заблокировал появление "азовского пакета" санкций

Вчера, 07:39

Конгресс рассматривает закон, который предусматривает более мощные санкции против финсектора России, но у Трампа не продемонстрировали готовность применить против РФ жесткие меры

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти