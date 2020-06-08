Толпу протестующих против расизма в США протаранил автомобиль: видео

Спустя неделю после того, как в американском Миннеаполисе водитель бензовоза попытался въехать в участников протеста против убийства чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, насилием закончилась и другая демонстрация.

Как сообщает Seattle Times, вечером 7 июня мужчина попробовал протаранить толпу протестующих в центре Сиэтла, штат Вашингтон. Правда, люди успели разбежаться и никто не был сбит.

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Однако, когда один из демонстрантов попытался достать злоумышленника через водительское сидение, тот вышел и выстрелил в него из пистолета. Как видно на видео, из автомобиля вышел мужчина латиноамериканской внешности.

В результате 27-летний мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением плеча, а сам стрелявший добровольно сдался полиции и сейчас находится под стражей. По пока что неподтвержденным данным, имя преступника – Еван Греха.

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Начато расследование.

Как известно, 26 мая в Миннеаполисе и многих других городах США вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания белыми полицейскими. По данным американских СМИ, количество протестующих с каждым днем растет.

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В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

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