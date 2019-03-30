Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп хочет добиться торговой сделки с Лондоном после Brexit

Сегодня, 04:27

Трамп поддерживает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая в настоящее время пытается обеспечить согласованный выход страны из Евросоюза

Фото: Pixabay
Трамп хочет добиться торговой сделки с Лондоном после Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg США Трамп поддерживает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая в настоящее время пытается обеспечить согласованный выход страны из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен заключить торговое соглашение с Великобританией, когда она выйдет из Европейского союза. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент Трамп по-прежнему очень хочет заключить двустороннее торговое соглашение с независимой Великобританией, — сказал он. — За это проголосовал народ в 2016 году, и когда они выйдут, сейчас, 12 апреля или позже, мы будем стоять и ожидать их".

"Обстановка в Великобритании сейчас непростая", — заявил Болтон, имея в виду позицию британского парламента, который отказался одобрить соглашение о Brexit. "Я знаю, что им предстоит пережить большую неразбериху, — добавил он, имея в виду британцев. — Но на самом деле я думаю, что президент США Дональд Трамп хочет заверить народ Соединенного Королевства, что мы им горячо сочувствуем и мы хотим быть рядом, когда они выйдут из Европейского союза".

Болтон также отметил, что Трамп поддерживает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая в настоящее время пытается обеспечить согласованный выход страны из Евросоюза и избежать Brexit без договоренности с ЕС. "Я думаю что президент Трамп сочувствует любому, кто испытывает такое же давление, как премьер-министр Мэй, — сказал Болтон. — Он находился в той же ситуации, и я думаю, как человек, способный сочувствовать другим людям, именно это он и выражает. Но я думаю, что для нас было бы неправильно рассуждать о том, что должна сделать премьер-министр или ее партия".

Кроме того, помощник Трампа по нацбезопасности скептически высказался по поводу возможности проведения повторного референдума в Великобритании по вопросу о членстве страны в ЕС. "В Европейском союзе они любят говорить: "Мы заставим людей проголосовать до тех пор, пока они не примут правильное решение", имея в виду голосование в поддержку ЕС", — заявил Болтон. — Так что я скажу, что если вы проведете второй референдум и победят сторонники того, чтобы остаться в ЕС, то им надо будет провести третий референдум, и в конечном счете победит тот, кто выиграет дважды".

Напомним, что 29 апреля проект договора о Brexit будет вынесен на голосование в британском парламенте 29 марта.

Мы также писали, недавно на саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

Стоит отметить, что ситуация вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Трамп, сделка, Болтон, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп хочет добиться торговой сделки с Лондоном после Brexit". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

March to Leave: полиция задержала в Лондоне участников акций протеста сторонников Brexit

Сегодня, 03:34

Двое участников были задержаны за применение насилия к другим лицам

"Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС

Вчера, 17:07

Против сделки с Брюсселем высказались 344 члена Палата общин, тогда как ее поддержали лишь 286 народных избранников

Лондон разводится с Брюсселем, а лидеры Азербайджана и Армении решают судьбу Нагорного Карабаха: темы дня

Вчера, 11:35

В Чехии судят десантника, воевавшего на стороне боевиков "ДНР", а погода продолжает строить украинцам козни

В Британии назначили дату третьего голосования по сделке о Brexit

28 марта, 14:58

Единственный способ отсрочить Brexit – это принять сделку правительства Терезы Мэй с Брюсселем, заявили в Палате общин

Германия может столкнуться с серьезной проблемой в случае "жесткого" Brexit – министр

28 марта, 08:28

В случае неупорядоченного Brexit десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit

28 марта, 01:41

Она отметила, что не останется на должности до следующего этапа переговоров с ЕС

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Развертывание Су-57 столкнулось с двумя проблемами - СМИ
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Асмус рассказала, как выплакала глаза в браке с Харламовым

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

9 признаков, указывающих на то, что вы умный человек