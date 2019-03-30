Трамп хочет добиться торговой сделки с Лондоном после Brexit

Трамп поддерживает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая в настоящее время пытается обеспечить согласованный выход страны из Евросоюза

Фото: Pixabay

Трамп хочет добиться торговой сделки с Лондоном после Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg 2019-03-30T04:27:46+02:00 США Трамп поддерживает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая в настоящее время пытается обеспечить согласованный выход страны из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен заключить торговое соглашение с Великобританией, когда она выйдет из Европейского союза. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент Трамп по-прежнему очень хочет заключить двустороннее торговое соглашение с независимой Великобританией, — сказал он. — За это проголосовал народ в 2016 году, и когда они выйдут, сейчас, 12 апреля или позже, мы будем стоять и ожидать их".

"Обстановка в Великобритании сейчас непростая", — заявил Болтон, имея в виду позицию британского парламента, который отказался одобрить соглашение о Brexit. "Я знаю, что им предстоит пережить большую неразбериху, — добавил он, имея в виду британцев. — Но на самом деле я думаю, что президент США Дональд Трамп хочет заверить народ Соединенного Королевства, что мы им горячо сочувствуем и мы хотим быть рядом, когда они выйдут из Европейского союза".

Болтон также отметил, что Трамп поддерживает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая в настоящее время пытается обеспечить согласованный выход страны из Евросоюза и избежать Brexit без договоренности с ЕС. "Я думаю что президент Трамп сочувствует любому, кто испытывает такое же давление, как премьер-министр Мэй, — сказал Болтон. — Он находился в той же ситуации, и я думаю, как человек, способный сочувствовать другим людям, именно это он и выражает. Но я думаю, что для нас было бы неправильно рассуждать о том, что должна сделать премьер-министр или ее партия".

Кроме того, помощник Трампа по нацбезопасности скептически высказался по поводу возможности проведения повторного референдума в Великобритании по вопросу о членстве страны в ЕС. "В Европейском союзе они любят говорить: "Мы заставим людей проголосовать до тех пор, пока они не примут правильное решение", имея в виду голосование в поддержку ЕС", — заявил Болтон. — Так что я скажу, что если вы проведете второй референдум и победят сторонники того, чтобы остаться в ЕС, то им надо будет провести третий референдум, и в конечном счете победит тот, кто выиграет дважды".

Напомним, что 29 апреля проект договора о Brexit будет вынесен на голосование в британском парламенте 29 марта.

Мы также писали, недавно на саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

Стоит отметить, что ситуация вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп хочет добиться торговой сделки с Лондоном после Brexit". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.