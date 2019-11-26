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Американский президент хочет посетить Болгарию

26 ноября, 02:26

«Я могу приехать. Это страна, с которой у нас много общего», - заявил Трамп

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Болгарию. Он отвечал на вопросы журналистов в Вашингтоне перед переговорами с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым.

Трампа спросили, совершит ли он визит в Болгарию. "Я могу приехать. Это страна, с которой у нас много общего. У нас тут премьер-министр, который нам очень нравится. Это может произойти", — ответил президент.

Как ранее сообщили в вашингтонской администрации, Трамп намерен обсудить с Борисовым вопросы обороны, энергетической безопасности и торговли.

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Напомним, что ранее, несмотря на растущие темпы российской милитаризации Черноморского региона, власти Болгарии не хотят размещать на территории страны военно-морскую базу НАТО.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Об этом перед визитом в Вашингтон для встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил болгарский премьер Бойко Борисов.

Кроме того, болгарский премьер напомнил, что в 2016 году он решительно выступил против идеи создания совместной Черноморской флотилии Болгарии, Румынии и Турции.

Напомним, этим летом в Черном море прошли масштабные учения НАТО Sea Breeze-2019. В связи с этим в порт Одессы утром 5 июля зашли представители стран-участниц – британский эсминец "Дункан" и фрегат "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады.

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экономика Болгария США Дональд Трамп премьер-министр

Источник: ТАСС

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