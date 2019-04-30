Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One

Истцы просят суд вынести решение в свою пользу

Мелания Трамп в черно-белом наряде вместе с Дональдом Трампом. Фото: AFP

Президент Дональд Трамп, члены его семьи и представители его бизнеса подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One.

"Это дело связано с повестками в Конгресс, которые не имеют законной цели. Повестки были выданы, чтобы преследовать президента Дональда Трампа, рыться во всех аспектах его личных финансов, его бизнеса и частной информации президента и его семьи, а также выискивать любые материалы, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба. Нет никаких оснований для установления какой-либо иной цели, кроме политической", – следует из иска, поданного в суд южного округа Нью-Йорка.

В связи с этим истцы просят суд вынести решение в свою пользу и признать, что повестки Конгресса недействительны и не могут быть исполнены.

Кроме того, они просят суд запретить Deutsche Bank и Capital One "раскрывать, доставлять или предоставлять запрашиваемую информацию или иным образом выполнять повестки в суд".

Напомним, скандалы с отмыванием российских денег в Европе вспыхнули с новой силой. После расследования о незаконных финансовых операциях с Danske Bank, через эстонский филиал которого Россия отмыла ,более 200 млрд евро, под прицел следователей попал немецкий Deutsche Bank. Именно этому банку грозят штрафы и судебное преследование "высшего руководства" в связи со схемой отмывания 20 млрд долларов из России.

Кроме того, было обнародовано расследование о причастности Swedbank к отмыванию российских денег, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский. На фоне скандала с отмыванием российских денег Swedbank потерял 3,7 млрд долларов.

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