Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One

30 апреля, 09:14

Истцы просят суд вынести решение в свою пользу

Мелания Трамп в черно-белом наряде вместе с Дональдом Трампом
Мелания Трамп в черно-белом наряде вместе с Дональдом Трампом. Фото: AFP

Президент Дональд Трамп, члены его семьи и представители его бизнеса подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One.

"Это дело связано с повестками в Конгресс, которые не имеют законной цели. Повестки были выданы, чтобы преследовать президента Дональда Трампа, рыться во всех аспектах его личных финансов, его бизнеса и частной информации президента и его семьи, а также выискивать любые материалы, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба. Нет никаких оснований для установления какой-либо иной цели, кроме политической", – следует из иска, поданного в суд южного округа Нью-Йорка.

В связи с этим истцы просят суд вынести решение в свою пользу и признать, что повестки Конгресса недействительны и не могут быть исполнены.

Кроме того, они просят суд запретить Deutsche Bank и Capital One "раскрывать, доставлять или предоставлять запрашиваемую информацию или иным образом выполнять повестки в суд".

Напомним, скандалы с отмыванием российских денег в Европе вспыхнули с новой силой. После расследования о незаконных финансовых операциях с Danske Bank, через эстонский филиал которого Россия отмыла ,более 200 млрд евро, под прицел следователей попал немецкий Deutsche Bank. Именно этому банку грозят штрафы и судебное преследование "высшего руководства" в связи со схемой отмывания 20 млрд долларов из России.

Кроме того, было обнародовано расследование о причастности Swedbank к отмыванию российских денег, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский. На фоне скандала с отмыванием российских денег Swedbank потерял 3,7 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, иск, Трамп, Deutsche Bank

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После заявлений Трампа Гутерриш назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля

27 апреля, 00:16

Генсек указал, что договор стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием

Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией

27 апреля, 01:56

Президент США также отметил, что будет обсуждать с Абэ торговлю и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Выступление Медведевой в откровенном наряде. Видео

Рева рассказал, как отрезали "лишних" получателей субсидий

12 вещей, которые происходят с телом, когда вы мало спите

Дети довели до слез: близнецы трогательно поздравили Пугачеву

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

25 поразительных фактов о легендарных актрисах прошлого

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Манжосов объяснил, почему уехал с пресс-конференции

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день