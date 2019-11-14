Трамп и Эрдоган поручили министрам урегулировать ситуацию с покупкой российских С-400

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Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган поручили своим ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. С таким заявлением американский лидер выступил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

"Приобретение Турцией передового российского военного оборудования, такого как С-400, создает очень серьезные испытания для нас, и мы говорим об этом постоянно, мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить в будущем, надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию", — сказал он.

"Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400", — добавил Трамп.

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"Для того, чтобы достичь прогресса на других направлениях, крайне необходимо, чтобы мы решили проблему, касающуюся покупки Турцией российских ЗРС С-400, что укрепит наши партнерские отношения в области обороны", — отметила в свою очередь пресс-служба Белого дома в заявлении по итогам встречи лидеров двух стран.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на помощника турецкого лидера сообщило, что вопрос покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 станет главной темой встречи президентов.

"Я уверен, что Эрдоган и Трамп честно обсудят этот вопрос. Я верю, что оба лидера найдут приемлемое решение, которое можно будет реализовать", – заявил агентству директор управления по связям с общественностью Фахреттин Алтун, подчеркнув: "Геополитика требует, чтобы у Турции было нескольких систем противовоздушной и противоракетной обороны".

Напомним, что ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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