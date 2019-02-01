Трамп может расторгнуть еще один ракетный договор с Россией
На этот раз под угрозой оказался СНВ-3 - в Белом доме утверждают, что окончательное решение на счет соглашения еще не принято
Соединенные Штаты еще приняли окончательное решение насчет продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).
Об этом заявили в Белом доме в свете решения приостановить 2 февраля выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Мы привержены выполнению Нового ДСНВ. Однако мы не приняли никакого решения относительно его продления", — заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга для журналистов 1 февраля.
Напомним, что Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Данное решение имеет временный характер, и если через полгода РФ не вернется к исполнению соглашения, США покинут его окончательно.
Как мы уже писали, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД.
В то же время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал политику американского президента Дональда Трампа особенным вызовом и напомнил, что за состояние, в котором находится мир, несут ответственность не только США.
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