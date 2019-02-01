Трамп может расторгнуть еще один ракетный договор с Россией

На этот раз под угрозой оказался СНВ-3 - в Белом доме утверждают, что окончательное решение на счет соглашения еще не принято

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп может расторгнуть еще один ракетный договор с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/473/57c/5c547357cc8a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/473/57c/5c547357cc8a7.jpg 2019-02-01T18:28:00+02:00 США На этот раз под угрозой оказался СНВ-3 - в Белом доме утверждают, что окончательное решение на счет соглашения еще не принято

Соединенные Штаты еще приняли окончательное решение насчет продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

Об этом заявили в Белом доме в свете решения приостановить 2 февраля выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы привержены выполнению Нового ДСНВ. Однако мы не приняли никакого решения относительно его продления", — заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга для журналистов 1 февраля.

Напомним, что Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Данное решение имеет временный характер, и если через полгода РФ не вернется к исполнению соглашения, США покинут его окончательно.

Как мы уже писали, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал политику американского президента Дональда Трампа особенным вызовом и напомнил, что за состояние, в котором находится мир, несут ответственность не только США.

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