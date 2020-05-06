Трамп нарушил карантин: вышел "в люди" без маски (фото)

Американский президент ходил по заводу с неприкрытым ртом и носом, но в защитных очках

В США, которые сохраняют лидерство в антирейтинге самых пострадавших от коронавируса стран, президент Дональд Трамп публично нарушил эпидемиологические меры.

Как сообщает Reuters, во время визита на фабрику по производству защитных масок Honeywell в городе Феникс, штат Аризона, Трамп и сопровождавшие его чиновники ходили по заводу с неприкрытым ртом и носом, но в защитных очках.

При этом на снимках с предприятия видны знаки с требованием соблюдать "масочный режим", причем остальные работники маски носят.

Реклама

Любопытно, что Дональда Трампа еще ни разу не видели в маске во время публичного мероприятия, что является прямым нарушением – с апреля в Аризоне действует обязательный "масочный режим".

В тренде Европа выходит из карантина: ВОЗ сделала важное заявление

Кроме того, Белый дом тоже неоднократно призывал американцев, в том числе и тех, у кого нет симптомов коронавируса или других ОРЗ, носить маски.

Ранее старшую дочь Трампа, Иванку, тоже застали за нарушением карантинных мер – на один из главных иудейских праздников, Песах, она вместе с мужем Джаредом Кушнером и детьми покинули Вашингтон и уехали в Нью-Джерси.

Реклама

По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 71 тысячи человек скончались. Несмотря на это, в ближайшие дни в большинстве штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама