Трамп назвал "хорошей новостью" массовое выявление больных COVID-19

Американский президент Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" обнаружение большого количества зараженных коронавирусом в США благодаря усиленному тестированию.

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Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Рост количества случаев коронавируса происходит потому, что наше тестирование стало настолько массовым и настолько хорошим, гораздо более масштабным и лучшим, чем в любой другой стране", - заявил он.

По мнению Трампа, это стало "прекрасной новостью".

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"Однако еще лучшая новость в том, что и уровень смертности снижается. Кроме того, молодые люди выздоравливают лучше, намного легче и быстрее!" – подчеркнул американский президент.

Напомним, ранее ученый Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации.

Также, мы сообщали о том, что на территории США были подтверждены рекордные 50 655 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом заявили в Университете Джонса Хопкинса. Всего в США выявлено более 2,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128,6 тыс. человек.

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