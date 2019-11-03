Трамп назвал имя нового руководителя Министерства внутренней безопасности США

Чад Вульф до сих пор был малоизвестным сотрудником Министерства внутренней безопасности

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении нового и.о. главы Министерства внутренней безопасности, которое играет ключевую роль в реализации иммиграционной политики президента США.

Трамп сообщил, что Чад Вульф, который до сих пор был малоизвестным сотрудником Министерства внутренней безопасности, станет новым исполняющим обязанности главы ведомства.

Ранее сообщалось, что исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кевин Макэлинэн решил покинуть пост.

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"Кевин теперь, после долгих лет в правительстве, хочет проводить больше времени с семьей и перейти в негосударственный сектор. Поздравляю, Кевин, с отлично проделанной работой!" - сообщил американский президент.

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Напомним Кевин Макэлинэн был назначен и. о. главы МВБ в апреле 2019 года. До этого он возглавлял Службу иммиграционного и таможенного контроля США.

Недавно, выступая в Совете по международным отношениям, и. о. министра внутренней безопасности США сообщил, что количество мигрантов, пытающихся попасть через американо-мексиканскую границу в Соединенные Штаты, сократилось на 70 процентов.

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