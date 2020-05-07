Трамп нашел "крайнего" в неготовности США к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не были готовы к эпидемии коронавируса из-за его предшественников – администрации Барака Обамы.

Об этом, как сообщает CNN, Трамп заявил на приеме в Белом доме, посвященном Национальному дню медсестры, который в США отмечают 6 мая.

Председательница Американской ассоциации практикующих медсестер София Томас сказала ему, что медработники испытывают дефицит защитных средств, и вместо одной маски и одного халата в день они вынуждены пользоваться одной и той же маской в течение нескольких недель.

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Несмотря на аргументы женщины, которая лично столкнулась с нехваткой средств индивидуальной защиты, Трамп ответил, что "слышал совершенно обратное".

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"Я слышал, что сейчас они (больницы – ред.) завалены халатами. У нас были пустые полки – ничего не было, потому что предыдущая администрация не запаслась (средствами защиты – ред.)", – сказал президент США.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом – это самое большое количество в мире. Всего в стране более 73 тысяч человек скончались. Несмотря на это, в ближайшие дни в большинстве штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

Сам Трамп объясняет такие показатели распространения эпидемии в своей стране наличием хорошей системы тестирования.

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