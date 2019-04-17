Трамп назвал своих основных соперников в борьбе за пост президента США в 2020 году
Американский лидер отметил, что "ждет борьбы с любым"
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Об этом он написал в своем Twitter.
"Я верю, что двумя финалистами в избирательной гонке против возможно лучшей экономики в истории страны (и многих других прекрасных вещей!) будут сумасшедший Берни Сандерс и сонный Джо Байден. Я жду борьбы с любым", – говорится в сообщении.
Напомним, с 15 апреля в Соединенных Штатах Америки фактически стартовала предвыборная гонка. Ряд кандидатов на пост президента уже заявили о планах побороться за кресло американского лидера.
Как показывают все последние социологические опросы, фаворитами праймериз у демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и демократ левого толка Берни Сандерс. Впрочем, официально Байден о решении участвовать в выборах еще не заявил, хотя обещал это сделать еще в средине января.
Также ранее мы писали, что Россия пытается в очередной раз воздействовать на выборы в США. В Интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ранее.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп назвал своих основных соперников в борьбе за пост президента США в 2020 году". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белом доме готовят ответ на публикацию отредактированной версии доклада Мюллера
Трамп, вероятнее всего, не будет сразу сам же читать весь документ
Конкурентом Трампа на выборах станет последователь Линкольна
На выборах в США конкуренцию Трампу составит Билл Вельд