Трамп назвал своих основных соперников в борьбе за пост президента США в 2020 году

Американский лидер отметил, что "ждет борьбы с любым"

Фото: AFP.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я верю, что двумя финалистами в избирательной гонке против возможно лучшей экономики в истории страны (и многих других прекрасных вещей!) будут сумасшедший Берни Сандерс и сонный Джо Байден. Я жду борьбы с любым", – говорится в сообщении.

Напомним, с 15 апреля в Соединенных Штатах Америки фактически стартовала предвыборная гонка. Ряд кандидатов на пост президента уже заявили о планах побороться за кресло американского лидера.

Как показывают все последние социологические опросы, фаворитами праймериз у демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и демократ левого толка Берни Сандерс. Впрочем, официально Байден о решении участвовать в выборах еще не заявил, хотя обещал это сделать еще в средине января.

Также ранее мы писали, что Россия пытается в очередной раз воздействовать на выборы в США. В Интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ранее.

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