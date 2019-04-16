Кто против Трампа: что нужно знать о кандидатах в президенты США

Среди самых перспективных участников президентской гонки-2020 только один кандидат является большим другом Кремля и не поддерживает Украину

Хулиан Кастро, возможно - будущий вице-президент при следующем президенте США. Фото: Reuters.

15 апреля в США фактически стартовала предвыборная президентская гонка. Действующий президент Дональд Трамп начал новую избирательную кампанию на будущих выборах 2020 года. Богатые республиканцы и просто сторонники Трампа жертвуют деньги – на данный момент собрано уже более 40 млн долларов. Кто именно будет противостоять Трампу на выборах, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Джо Байден

Фото: Reuters

17 марта подтвердил о своей готовности участвовать в выборах главный противник Трампа – 47-й вице-президент США Джо Байден. Как показывают социологические опросы, Байден и демократ левого толка Берни Сандерс являются фаворитами праймериз у демократов.

"Многие люди считают, что Байден неплохо работал, но всегда был "однопроцентщиком". Он баллотировался два или три раза, но никогда не набирал более одного процента. А потом пришел Обама, вытащил его из мусорной кучи и сделал вице-президентом. Теперь Байден – фигура", – прокомментировал возможного соперника Дональд Трамп.

В случае победы Байден может стать самым пожилым человеком, когда-либо избранным на пост президента США: в 2020 году ему будет 77 лет, – пишет "Голос Америки".

По словам Джима Кесслера из правозащитной организации Third Way, результаты опросов показывают, что Байден "нравится людям, и очень мало демократов его не любят". Еще одно достоинство Байдена заключается в его способности получить голоса белых американцев – "синих воротничков", многие из которых в 2016 году проголосовали за Трампа. В частности, Байден уделит особое внимание избирателям из рабочей среды, которые живут в северных штатах Среднего Запада.

Байден также известен своей поддержкой Евромайдана в частности и, в целом, Украины – в противостоянии нашей страны российской агрессии.

Берни Сандерс

Фото: Flickr

Когда 20 февраля 77-летний сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о своем участии в президентской гонке, Трамп пожелал удачи своему "сумасшедшему" сопернику на выборах.

"Я хотел, чтобы об этом в первую очередь узнали жители штата Вермонт. Я обещаю, что, отправившись по стране, я возьму с собой ценности, которыми мы все в Вермонте гордимся: веру в справедливость, общественный дух, народную инициативу — вот с чем я поеду по всей стране", — заявил Сандерс в эфире Общественного радио Вермонта.

Такую нелестную характеристику Сандерса со стороны действующего президента США легко понять: в 2016 году тот назвал Трампа "позором США", "паталогическим лжецом", а также расистом, сексистом, гомофобом и ксенофобом.

Сандерс пользуется большой поддержкой простых американцев, так как являясь большим поклонником скандинавской модели демократии, выступает за всеобщее здравоохранение и бесплатное высшее образование. Во внешней политике Сандерс жестоко выступает против России и Ирана, призывая каждый раз усиливать санкции против этих стран. Мало того: проголосовал за помощь Украине в размере миллиарда долларов.

В следующем году Сандерсу исполняется 79 лет, так что в случае победы у него тоже есть все шансы стать старейшим президентом в истории США. По мнению газеты "Коммерсант", самые серьезные его конкуренты – Камала Харрис, Кирстен Джиллибранд, Эми Клобушар, Кори Букер и Хулиан Кастро. Также эксперты называют в числе весомых игроков Бето О'Рурка.

Камала Харрис

Фото: Reuters

"Обаму в юбке", сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис не зря называют наиболее опасным соперником для Трампа: именно у нее, наравне с Бето О'Рурком, больше всего возможностей консолидировать электорат.

Дочь иммигрантов из Ямайки и Индии, это единственная темнокожая женщина-сенатор, которая последовательно поддерживала либералов в конгрессе. Пользуется поддержкой национальных меньшинств. Выступает за легализацию марихуаны и обещает "самое большое снижение налогов для среднего и рабочего класса". Кроме этого, Харрис поддерживает права женщин на аборты и призывает отменить смертную казнь в США.

Среди минусов стоит отметить, что Харрис не удалось находясь на должности генпрокурора Калифорнии реформировать уголовную систему штата. Кроме того, она оказалась замешанной в сексуальном скандале. Вскоре после заявления Камалы об участии в президентской гонке, 84-летний Вилли Браун, бывший мэр Сан-Франциско, написал в своей колонке в San Francisco Chronicle о том, что несколько десятилетий назад он имел связь в Харрис, а взамен способствовал ее продвижению по службе в прокуратуре Сан-Франциско, где будущий политик начинала свою карьеру.

Кирстен Джиллибранд

Фото: Reuters

Активистка движения #MeToo, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд была одним из пяти сенаторов, которые в декабре 2017 года призвали президента США Дональда Трампа уйти в отставку на фоне скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах.

"Президент Трамп должен уйти в отставку. Эти утверждения достоверны, они множественны. Я слышала свидетельства этих женщин, и многие из них в отчаянии", – сказала сенатор Кирстен Джиллибранд. По ее словам, если Трамп не подаст в отставку немедленно, "конгресс должен провести надлежащее расследование его поведения и привлечь его к ответственности".

Впрочем, по этой же причине она призывала к отставке и демократа сенатора Эла Франкена, а симпатики Хиллари Клинтон (которая отказалась от участия в предвыборной гонке) до сих пор вспоминают ей критику Билла Клинтона во время сексуального скандала с Моникой Левински. По мнению экспертов, Джиллибранд могут поддержать женщины в Палате представителей, который сейчас в палате рекордное число за всю историю США.

Сенатор выступает за улучшение школьного образования, право на аборты и однополые браки. Кроме этого, Джиллибран поддерживает право на свободное владение оружием, однако выступает за усиление контроля над его оборотом.

Эми Джин Клобушар

Фото: Википедия

Дональд Трамп мастерски умеет располагать к себе людей. Когда 10 февраля 2019 года сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар объявила о вступлении в гонку, Трамп сравнил претендента со снеговиком.

"И снова это произошло. Эми Клобушар объявила о том, что она вступает в гонку за президентское кресло, с гордостью говоря о борьбе с глобальным потеплением, при этом выступая в буквальном смысле во время снежной бури и на морозе. Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик!" – отметил американский лидер.

Американские СМИ утверждают, что у Клобушар есть все шансы стать первой женщиной-президентом США. Она проводит активную законодательную деятельность в Конгрессе – по состоянию на конец 2018 года 118 законопроектов из тех, к которым она приложила руку, в итоге стали законами. Поддерживает права женщин на аборты и однополые браки, а также введенную 44-м президентом США реформу здравоохранения Obamacare. Во внешней политике в свое время сенатор поддержала интервенцию США в Ливию. Другой минус – ее обвиняли в оскорблении подчиненных.

В декабре 2016 года, в числе прочих сенаторов, встречалась с президентом Украины Петром Порошенко, которого уверила в полной поддержке в борьбе против российской агрессии.

Кори Букер

Фото: Reuters

Благодаря сенатору от Нью-Джерси Кори Букеру в США признали новый вид преступления – пресловутый Суд Линча, убийство подозреваемого в чем-либо человека без суда и следствия, зачастую толпой.

"Мы исправили эту ошибку и предприняли корректирующие действия, которые признают это пятно в истории нашей страны", — указал один из инициаторов законопроекта Кори Букер.

Сенатор Камала Харрис – по совместительству, еще один кандидат на президентское кресло, сочла голосование историческим.

Букер – самый одаренный оратор среди всех кандидатов: его красноречие, помноженные на энергию и эмоциональность, позволяет журналистам сравнивать его с Бараком Обамой. Будучи крупным специалистом в фандрейзинге, то есть организации сборов добровольных пожертвований, Букер знает, как работать с донорами с Уолл-стрит. В то же время, по мнению экспертов, эта его близость к Нью-Йорку и большим деньгам вызывает подозрения у левых демократов.

Сенатор Букер придерживается либеральных взглядов в политике. Он постепенно выступает за сокращение дефицита бюджета, борьбу с изменениями климата и повышение расходов на образование. Также Букер неоднократно поднимал проблемы расовой и социальной несправедливости. Кроме этого, он активно поддерживает законопроекты, касающиеся прав человека, в частности прав женщин на аборты и разрешений на однополые браки. Во внешней политике сенатор призывал сократить численность войск США в Афганистане и прекратить вмешательство в войну в Сирии.

Подобно Сандерсу и Клобушар, молодой сенатор также является большим другом Украины.

Бето О'Рурк

Фото: Википедия

По мнению экспертов, член Палаты представителей США от 16-го избирательного округа Техаса Бето О'Рурк имеет значительные шансы консолидировать голоса "лоялистов", или "вечных демократов", милениалов и латиноамериканцев. Один из немногих кандидатов, который является большим поклонником Дональда Трампа – О'Рурк горячо принимает принимает и поддерживает все решения действующего президента США, как внутренние, так и внешние.

Что касается собственных взглядов, политологи называют О'Рурка прогрессивным либералом. Он активно выступает за антимонопольные законы и пользуется популярностью среди профсоюзов. О'Рурк также поддерживает идею легализации марихуаны и борьбы с изменением климата.

Если Бето О'Рурк победит на предстоящих выборах, то для Украины это будет плохим сигналом. В 2015 году он был одним из двух демократов в Палате представителей США, кто проголосовал против законопроекта, осуждающего вооруженную агрессию Кремля в Украине и оккупацию Крыма Российской Федерацией.

"Конгрессмен О'Рурк был одним из крайних левых, кто отказывался осуждать Россию за вторжение в Украину, еще одну суверенную страну", -заявлял сенатор Тед Круз в октябре 2018 года.

Также Бето О'Рурк осудил передачу Украине оружия.

Хулиан Кастро

Фото: AFP

13 января 2019 года стало ясно, что у Трампа на выборах 2020 года появился сильный конкурент: потомок мексиканских эмигрантов.

"Когда моя бабушка приехала сюда почти сто лет назад, я уверен, что она никогда не могла представить, что всего два поколения спустя один из ее внуков будет служить членом Конгресса Соединенных Штатов, а другой будет говорить: я кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки", – сказал демократ Кастро, который был секретарем жилищного строительства и городского развития при бывшем президенте Обаме, на английском и испанском языках.

Кастро выступает за миграционную реформу, которая упростит предоставление американского гражданства мигрантам. Также он является сторонником свободной торговли. Кроме этого, Кастро поддерживает права женщин на аборты и признание однополых браков. Во внешней политике экс-министр публично поддержал решение Трампа о выводе войск из Сирии.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, президентские амбиции кандидата несколько завышены, но он стал бы хорошим кандидатом на пост вице-президента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Кто против Трампа: что нужно знать о кандидатах в президенты США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.