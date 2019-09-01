Трамп назвал ураган "Дориан" одним из крупнейших в истории

Ураган, который который движется с Атлантического океана в сторону штата Флорида, достиг максимальной категории мощности

/ Фото: AFP

Ураган "Дориан", который движется с Атлантического океана в сторону штата Флорида, может стать одним из самых мощных в истории. Такое мнение на своей странице в Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, от стихии, кроме Флориды, могут пострадать еще несколько штатов.

"В дополнение к штату Флорида: Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, скорее всего, пострадают (намного) сильнее, чем это прогнозировалось. Ураган выглядит как один из крупнейших ураганов когда-либо зафиксированных. Он уже имеет пятую категорию. Будьте осторожны! Пусть Господь благословит всех!" – написал Трамп.

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Ранее в Национальном центре США по слежению за ураганами сообщали, что "Дориан" достиг максимальной, пятой категории мощности. Прогнозируется, что до побережья Флориды стихия доберется к вечеру понедельника, 2 сентября.

Напомним, из-за приближения урагана "Дориан" президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу.

Ранее США атаковал тропический шторм "Барри", который сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч, что соответствует мощности урагана первой категории.

На территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.

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