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Трамп не исключает увольнения генинспектора разведывательного сообщества

13 ноября, 02:49

По мнению Трампа Аткинсон, которого он назначил в 2017 году, был нелоялен к нему

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос об увольнении генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам, четырех осведомленных источников издания, Трамп обсуждает увольнение Аткинсона, потому что тот сообщил о жалобе информатора по поводу его июльского разговора с главой Украины Владимиром Зеленским и счел ее заслуживающей доверия.

"Он сказал, что считает, что Аткинсон, которого он назначил в 2017 году, был нелоялен к нему", – сказал один из собеседников газеты.

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Между тем, два других источника отметили, что, по их мнению, Трамп так выражает свое недовольство, но "увольнение Аткинсона никогда не рассматривалось всерьез".

Представители Белого дома и офиса генерального инспектора отказались от комментариев.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

Читайте также – Стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом: полный текст

В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США увольнение Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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