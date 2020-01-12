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Трамп обратился к протестующим в Иране на персидском языке

12 января, 00:51

Американский президент поддержал протесты в Тегеране

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в сбитии украинского самолета. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отважностью", – написал президент США.

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Также Трамп продублировал свое сообщение на персидском языке.

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"Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий про протесты иранцев. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть выключения Интернета. Мир наблюдает", – добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Тегеране начались акции протестов. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранской ракетой. Акция проходила возле университета имени Амира Кабира под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Студенты скандировали "Позор" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.

Напомним, командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран протесты самолет МАУ Тегеран Дональд Трамп авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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