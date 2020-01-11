В Иране студенты вышли на акции протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета МАУ

В Тегеране начались акции протестов. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранской ракетой.
Об этом передает 112-Украина.
Акция проходит возле университета имени Амира Кабира под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Студенты скандировали "Позор" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.
Протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.
Сообщается, что начались столкновения с полицией в Иране. Силовики применяют светошумовые гранаты.
Напомним, командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции .
Кроме того, мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что у Киева были доказательства того, что "Боинг" МАУ в Иране сбила ракета, еще до заявлений об этом от западных спецслужб.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк