В Иране студенты вышли на акции протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета МАУ

Между протестующими и полицией произошли столкновения

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

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В Тегеране начались акции протестов. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранской ракетой.

Об этом передает 112-Украина.

Акция проходит возле университета имени Амира Кабира под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Студенты скандировали "Позор" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.

Протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.

Сообщается, что начались столкновения с полицией в Иране. Силовики применяют светошумовые гранаты.

Напомним, командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции .

Кроме того, мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что у Киева были доказательства того, что "Боинг" МАУ в Иране сбила ракета, еще до заявлений об этом от западных спецслужб.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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