Трамп обсудил с Джонсоном заключение соглашения о свободной торговле

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудил процесс заключения соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС. Об этом говорится в распространенном сообщении представителя Белого дома Джадда Дира.

"Президент США провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Лидеры вновь подтвердили решимость укреплять отношения через заключение соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС, — отмечается в тексте. — Президент США также подчеркнул необходимость для стран — членов НАТО больше инвестировать в их оборону".

Как информировали в канцелярии премьер-министра, Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.

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Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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