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Трамп обсудит с сенаторами месть США за покупку Турцией российских С-400

22 июля, 11:48

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трамп сообщил советникам, что он хочет избежать санкций против Турции и предоставил заверения.

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции, ведь закон четко требует такого шага за "значительные операции" с секторами обороны и разведки Российской Федерации.

Однако администрация Трампа взяла паузу в вопросе санкций, несмотря на всеобъемлющий закон о санкциях 2017 года, известный как CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций).

CAATSA требует, чтобы президент выбрал пять из 12 санкций от запрета на выдачу виз и отказа в доступе к экспортно-импортного банка в США к более жестким вариантов, таких как запрет транзакций с финансовой системой США и отказ в выдаче лицензий на экспорт.

Однако CAATSA не устанавливает каких-либо сроков для внедрения санкций или объяснения отказа, поэтому Трамп может отложить решение на неопределенное время.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.


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Тег Россия, Турция, с-400

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