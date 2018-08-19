Трамп объяснил, зачем он встречался с Путиным

Американский президент обнародовал видеообращение, в котором рассказал о том, как он проводит внешнюю политику США

Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он "зря тратит время" на встрече с мировыми лидерами – по его словам, переговоры являются обязанностью президента, и в них можно много выиграть. В видеообращении, которое длится меньше минуты, президент США Дональд Трамп рассказал о внешней политике США, которую он проводит.

"Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами, почему я вообще зря трачу на это свое время. Факт есть факт – это очень важно, если ты президент, то ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести", – сказал Трамп.

В качестве подтверждения этого американский лидер отметил последние события в отношениях США с Сингапуром, КНДР и Россией.

"Посмотрите, что произошло с Сингапуром. Посмотрите, что произошло с главой КНДР Кимом Чен Ыном, и все это произошло. У нас снова есть останки наших героев, которые были утеряны много лет назад, никто не запускает ракеты, не проводит ядерные испытания и другие ужасные вещи, у нас была потрясающая встреча с президентом Путиным, многое было достигнуто", – заявил Трамп.

В конце своей речи американский президент вновь подчеркнул, что считает важными встречи с другими лидерами и сказал, что "пока ваш президент знает, что делает, не произойдет ничего плохого".

Напомним, ранее Трамп заявил о вмешательстве не только России, но и Китая во внутренние дела США. По мнению Трампа, попытки вмешательства во внутренние дела США будут усиливаться из-за того, что страна "возвращает свое богатство".

Также в принятой в декабре 2017 года Стратегии национальной безопасности Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты вступают в новую эру противостояния, определив Россию и Китай противниками и подчеркнул необходимость построения с ними партнерства.

Ранее Пекин ответил полной готовностью ко всем экономическим последствиям после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он лидирует в развязанной торговой войне с Китаем.

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