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Трамп объявил о новых санкциях США против Ирана

23 июня, 11:33

Глава Белого дома заверил, что планы военных ударов остаются "на столе"

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

США планируют с 24 июня ввести новые экономические санкции против Ирана. При этом американский президент Дональд Трамп намерен заключить соглашение для поддержки ослабевающей экономики исламской страны.

По словам главы Белого дома, Вашингтон избрал дипломатический путь давления на Тегеран, приняв новые санкции, сообщает Reuters.

Кроме того, Трамп заверил, что планы военных действий "всегда были на столе", но отметил, что он готов к быстрому достижению соглашения с Ираном, которое, по его словам, будет способствовать поддержанию экономики страны.

"Мы назовем это "Сделаем Иран снова великим", – сказал Трамп, перефразируя собственную предвыборную фразу "Сделаем Америку снова великой".

"Мы вводим крупные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции будут сняты с Ирана, и они снова станут продуктивной и процветающей страной", – написал американский президент в своем Twitter.

Напомним, ранее в сети появилось сообщение о том, что президент США одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, Трамп, санкции

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