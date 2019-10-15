Трамп объявил о введении санкций против Турции

Под санкции уже попали трое высокопоставленных чиновников Турции, а также министерство энергетики и министерство обороны

/ Фото: AFP

Президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Об этом официально сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

"В пятницу США заявили о намерении отреагировать на одностороннее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии. Президент Дональд Трамп подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить это наступление", – заявил глава Госдепартамента.

Он уточнил, что глава Белого дома наделяет минфин и Госдеп полномочиями "рассматривать и вводить санкции против лиц, субъектов или правительственных чиновников Турции, причастных к действиям, которые угрожают гражданским лицам или приводят к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

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По словам Помпео, согласно указу под санкции уже попали трое высокопоставленных чиновников Турции, а также министерство энергетики и министерство обороны". Читайте также: США сохранят небольшой контингент в Сирии

Госсекретарь подчеркнул, что действия Анкары заметно подрывают кампанию против ИГИЛ, угрожают гражданскому населению и безопасности региона. Если турецкая операция продлится, это усилит гуманитарный кризис и может иметь катастрофические последствия.

"Чтобы избежать дальнейших санкций, как предусматривает этот указ, Турция должна немедленно прекратить одностороннее наступление и вернуться к диалогу с США по безопасности на северо-востоке Сирии", - добавил Помпео. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов. В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции. Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

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