Трамп оценил умственные способности Путина

Россия сделала бы "что-то очень плохое" с американцами, но президент США оказался сообразительнее, считает Трамп

Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену, который пока что лидирует в соцопросах, следует пройти тест на когнитивные способности, потому что главой Белого дома должен стать человек "с острым умом".

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Об этом в интервью Fox News заявил американский президент Дональд Трамп, который также баллотируется в этом году.

"Сейчас Джо следует пройти такой тест. В некотором смысле он обязан это сделать... Если ты президент, у тебя должен быть острый ум... Тебе нужны выносливость, физическое и умственное здоровье", – отметил Трамп.

Он объяснил свою точку зрения тем, что его соперник на три года старше него – Байдену 77 лет. А в прошлом году Трампу и самому пришлось сдавать "очень сложный" тест на когнитивные способности, чтобы доказать журналистам, что он дееспособен. Он утверждает, что показал хорошие результаты.

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"Нам нужен кто-то с острым умом. Потому что я могу сказать вам, что у председателя Си – острый ум, у президента Путина – острый ум, у Эрдогана – острый ум", – упомянул Трамп лидеров Китая, России и Турции.

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Президент добавил, что руководители этих стран "сделали бы что-то очень плохое" с американцами, "если бы могли", поэтому следующий глава Белого дома должен быть сообразительнее их.

Напомним, ранее стало известно о манере Трампа вести переговоры со своими иностранными коллегами. В частности, в телефонных беседах с Путиным и Эрдоганом он откровенно высмеивал своих предшественников Джорджа Буша и Барака Обаму.

Кроме того, президент США решил пригласить Россию на саммит G7, который в этом году принимает его страна. РФ исключили из формата после нападения на Украину в 2014 году.

А как демократы выбирали соперника Трампа на выборах, смотрите в видеосюжете:

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