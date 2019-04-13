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Трамп отправит дополнительные войска на границу с Мексикой

Сегодня, 01:28

Пентагон еще не получал запроса на отправку дополнительных сил на южную границу

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о своем намерении отправить дополнительный военный контингент на границу с Мексикой для борьбы с притоком нелегальных мигрантов. Американский лидер рассказал о своих планах, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Мы отправим больше войск на границу (с Мексикой)", – ответил Трамп на вопрос о борьбе с незаконной миграцией. Он не уточнил численность контингента.

Ранее в пятницу исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон еще не получал запроса на отправку дополнительных сил на южную границу, но ожидает, что ведомство окажет дополнительную поддержку.

Операция Пентагона под названием "Верный патриот" по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию президента США.

9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

В настоящее время на американо-мексиканской границе находятся около 5 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку пограничным службам США. Белый дом разрешил им применять силу и, в случае необходимости, защищать сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Как говорится в опубликованном пресс-релизе ведомства, общая сумма сделок составляет 976 млн долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, Трамп

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Источник:

ТАСС

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