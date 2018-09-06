Трамп отрицает, что обсуждал убийство Асада

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление журналиста Боба Вудворда в книге Страх: Трамп в Белом доме о том, что он якобы приказал ликвидировать президента Сирии Башара Асада.

По словам Трампа, предполагаемое убийство Асада "никогда не обсуждалось", а книга Вудворда является вымыслом, передает Reuters.

Напомним, что американский журналист-расследователь, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд 11 сентября выпустит в свет книгу о президенте Трампе и его администрации под названием Страх: Трамп в Белом доме. Выдержки из этой книги опубликовала во вторник газета The Washington Post.

В книге говорится о том, что после химической атаки в Сирии в апреле 2017 года Трамп потребовал от министра обороны Джеймса Мэттиса убить Башара Асада.

"Давай просто ***** убьем его! Давай, давай прикончим ***** их всех", – сказал Трамп Мэттису по телефону после атаки, цитирует Вудворд президента.

Напомним, Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

В свою очередь в Кремле ответили Трампу, что силы Асада готовятся к "решению проблемы" Идлиба.



