Трамп требовал от Пентагона ликвидировать Асада – Washington Post

Президент США Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки против гражданских требовал от Пентагона ликвидировать президента Сирии Башара Асада.

Об этом говорится в новой книге члена редколлегии Washington Post Боба Вудворда, отрывки из книги опубликованы на сайте газеты.

После химатаки в апреле 2017-го Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Маттису и заявил: "Давайте, ***, убьем его! Давай действовать! Давайте уже, ***, поубиваем их!".

В ответ Маттис сказал, что займется этим, а своему советнику заявил: "Мы не будем ничего такого делать. Мы будем действовать более взвешенно".

Потом в процессе консультаций были разработаны варианты проведения военной операции против Сирии, которую Трамп в конечном итоге и одобрил. Были нанесены ограниченные ракетные удары в Сирии по военным объектам, где могли изготавливать химическое оружие.

Между тем, постпред США при ООН Никки Хейли уже заявила, что американский лидер Дональд Трамп никогда не обсуждал возможность физического устранения президента Сирии Башара Асада.