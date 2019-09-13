Трамп отрицает, что Помпео будет назначен помощником по нацбезопасности

На эту должность претендуют 15 человек

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео не будет назначен помощником главы государства по национальной безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер сообщил, что обсуждал с госсекретарем идею назначения на этот пост. По словам Трампа, Помпео предпочел, "чтобы там был кто-то еще".

Президент США ранее сообщал, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Джона Болтона. В четверг хозяин Белого дома заявил, что на эту должность претендуют еще десять человек.

Реклама

Решение о том, кому достанется место, которое ранее занимал Джон Болтон, Трамп намерен принять на следующей неделе.

"Многие хотят эту работу, это отличная работа, она отличная, потому что очень весело работать с Дональдом Трампом, на самом деле со мной очень просто работать. Знаете, почему это просто? Потому что я принимаю все решения", — сказал хозяин Белого дома.

Болтон — известный сторонник радикальных действий для достижения ряда внешнеполитических целей США, в частности, связанных с Ираном и Венесуэлой. Наблюдатели отмечают, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Каппермен.

Трамп объяснил свое решение тем, что Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. По словам главы государства, Болтон придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о "ливийской модели" урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил он.

Американский лидер сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама