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Трамп отверг сообщения о военных переговорах с Ким Чен Ыном

Сегодня, 02:46

США и Южная Корея заменили серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle на учения Dong Maeng

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп отверг сообщения о военных переговорах с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/932/532/5c7932532e665.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/932/532/5c7932532e665.jpg США США и Южная Корея заменили серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle на учения Dong Maeng

Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос военных учений на Корейском полуострове.

Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея заменили серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle на учения Dong Maeng ("Альянс").

Президент заявил, что сокращение совместных учений США и Южной Кореи не обсуждалось на саммите с Ким Чен Ыном, а сообщения СМИ об этом являются "фейком". По словам Трампа, решение по военным маневрам он принял "давно" и с целью экономии средств, которые США "не возмещают".

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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Тег США, КНДР, Трамп, учения, Южная Корея, Ким Чен Ын, Корейский полуостров

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