Трамп передумал переносить выборы в США: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в стране, хотя ранее он предложил отложить выборы в США в связи с распространением коронавируса в стране.

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Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, он вновь подверг критике голосование по почте, – пишет ТАСС.

"Я просто чувствую, что не хочу переноса выборов. Я хочу, чтобы выборы были в ноябре, но я также не хочу ждать три месяца их результатов, а потом узнать, что все отправленные по почте бюллетени пропали, а выборы ничего не значат", — заметил президент.

"Все знают это. Умные люди знают это, глупые могут не знать, а некоторые люди не хотят говорить об этом, но знают это", — добавил глава государства.

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Напомним, за 100 дней до выборов в США двумя главными претендентами на пост главы Белого дома являются 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.

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59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Ведущие республиканцы отвергли идею Трампа перенести выборы.

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