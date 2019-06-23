Трамп отложил начало массовой депортации из США

Президент США изменил свое решение после разговора со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые задержания нелегальных иммигрантов и их депортация откладываются на две недели. Ранее начало задержаний планировали на 23 июня. Об этом президент написал в своем Twitter.

Трамп рассказал, что согласился на задержку "по просьбе демократов", в частности, это случилось после телефонного разговора со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как подчеркнул президент США, первоначальный план все равно исполнят, если после окончания двухнедельного срока обе партии в Конгрессе не найдут решение кризисной ситуации на границе.

Пелоси, как и правозащитные организации, назвала эту операцию "бессердечной".

Представители Белого дома сообщили, что решение об отложении операции приняли после того, как руководители иммиграционных органов обеспокоились, потому что их офицеры будут в опасности из-за обнародования информации о планируемых рейдах.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

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