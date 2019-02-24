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Бронепоезд и цветы: как Ким Чен Ына провожали на встречу с Трампом, опубликованы фото

Сегодня, 14:30

Столицу КНДР от Вьетнама отделяет расстояние более чем в 4,5 тыс. км, поэтому путешествие Ким Чен Ына может занять более двух суток

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: AFP
Бронепоезд и цветы: как Ким Чен Ына провожали на встречу с Трампом, опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/28b/ddc/5c728bddc22da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/28b/ddc/5c728bddc22da.jpg Другие страны Столицу КНДР от Вьетнама отделяет расстояние более чем в 4,5 тыс. км, поэтому путешествие Ким Чен Ына может занять более двух суток

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже выехал из Пхеньяна во Вьетнам, где 27-28 февраля пройдет второй саммит между США и КНДР, на специальном бронированном поезде.

Северокорейский диктатор прибудет на железнодорожный вокзал Донгданг в приграничной с Китаем провинции Лангшон, откуда отправится на автомобиле в столицу Ханой.

Станцию уже приготовили к приему высокопоставленной делегации — провели генеральную уборку, освежили покраску зданий, украсили живыми цветами помещения и высадили свежие цветочные кусты на клумбы и газоны прилегающей к станции территории.

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Стоит отметить, что столицу КНДР от Вьетнама отделяет расстояние более чем в 4,5 тыс. км, поэтому при средней скорости тяжелого бронированного состава менее 100 км/ч путешествие Ким Чен Ына может занять более двух суток.


 

В возглавляемую им делегацию входят также его родная сестра Ким Е Чжон, занимающая должность заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи, и другие высокопоставленные партийные деятели.

Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын приедет за несколько дней до начала второго саммита - в Ханое он будет уже 25 февраля.

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Тег Вьетнам, поезд, железная дорога, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, северная корея

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Источник:

ТАСС

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