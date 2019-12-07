Трамп пока отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями

Мы активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями, - сказал Трамп

REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Об этом он объявил в Twitter.

"Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать, — отметил Трамп. — Однако по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, который так хорошо с нами работал, президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем внесение наркокартелей в список террористических организаций и активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями".

В конце ноября президент Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Власти Мексики указали, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что он может повлечь вмешательство со стороны Вашингтона в ее внутренние дела.

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Президент Мексики провел переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром.

Добавим, что в США членам организации, признанной террористической структурой, запрещено оказание помощи и поддержки. Они также лишаются права въезда в страну. А финансовые учреждения, которые располагают средствами террористических организаций, должны их заблокировать и сообщить об этом минфину.

Заметим, что США планируют построить новый участок "стены Трампа" на границе с Мексикой. Завершение работ ожидается 30 декабря 2020 года.

Напомним, в начале сентября вашингтонской администрацией было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

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