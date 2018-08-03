Трамп получил еще одно письмо от лидера КНДР

Сегодня, 02:25

Трамп уже ответил на письмо, ответ лидеру КНДР отправят в ближайшее время

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп 1 августа получил еще одно письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп уже ответил на письмо, ответ лидеру КНДР отправят в ближайшее время.

Сара Сандерс не рассказала содержание переписки между двумя лидерами, однако подчеркнула, что оно направлено на продолжение дискуссии по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение останков американских солдат, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

"Я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время!" – сказал Дональд Трамп.

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Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия". При этом в Twitter он назвал письмо "очень приятной запиской", заявив, что "достигнут большой прогресс".

Через несколько часов после твита Трампа, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что КНДР предложила провести встречу с американской делегацией в воскресенье, чтобы обсудить репатриацию останков американских солдат, погибших в Корейской войне в 1950-53 гг.

Ранее МИД КНДР раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние "грабительские" требования. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что если оценка Пхеньяна была бы правдива, то тогда следует считать, что "весь мир как грабитель".

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице "Капелла" на острове Сентоса (Сингапур). Переговоры состоялись в расширенном формате. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.
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Reuters

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