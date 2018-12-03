Трамп пообещал Ким Чен Ыну "исполнение всех желаний", но при одном условии

Сегодня, 01:24

Президент США надеется на выполнение лидером КНДР части соглашения по денуклеаризации

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "исполнение всех его желаний" после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил журналистам перед отлетом в Новую Зеландию, сообщает в воскресенье агентство Ренхап.

"Сообщение состояло в том, что Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну и что он ему нравится, и поэтому Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", - сказал южнокорейский лидер. Эти слова, как отметил Мун Чжэ Ин, глава вашингтонской администрации попросил передать Ким Чен Ыну в ходе переговоров на саммите G20, прошедшем в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Как сообщалось, Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом глава Белого дома заявил после саммита G20, сообщает Reuters.

"Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения", - сказал Трамп.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне никогда не обсуждали возможность ядерного удара по Северной Корее, поскольку Ким Чен Ын выполняет достигнутые договоренности.
КНДР, Трамп, Ким Чен Ын
Источник:

ТАСС

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