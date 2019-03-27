Трамп пообщается с гексеком НАТО в Вашингтоне
В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность Альянса
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба администрации США.
"В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность альянса, который является опорой международной безопасности и стабильности. Президент и генсек проведут личную встречу, за которой последует встреча в расширенном составе", — отмечается в заявлении.
Совет министров иностранных дел стран — членов НАТО проведет заседание 3–4 апреля в Вашингтоне.
Напомним, ранее Столтенберг назвал наибольшим фактором риска для сохранения мира на планете на настоящий момент непредсказуемость отдельных государств
Кроме того, генсек НАТО выразил готовность блока отказаться от ядерного оружия, если Россия и Китай тоже согласятся на денуклеаризацию.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от своей жесткой позиции в отношении Китая, который, по мнению хозяина Белого дома, для заключения торгового соглашения с Вашингтоном должен проводить структурные реформы.
А ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему украинцам не стоит бояться НАТО . Он напомнил, что никогда за всю историю существования НАТО не было внешнего нападения на страну-члена Альянса.
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