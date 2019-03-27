Трамп пообщается с гексеком НАТО в Вашингтоне

В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность Альянса

Фото: AFP

Трамп пообщается с гексеком НАТО в Вашингтоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg 2019-03-27T02:55:20+02:00 США В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность Альянса

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба администрации США.

"В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность альянса, который является опорой международной безопасности и стабильности. Президент и генсек проведут личную встречу, за которой последует встреча в расширенном составе", — отмечается в заявлении.

Совет министров иностранных дел стран — членов НАТО проведет заседание 3–4 апреля в Вашингтоне.

Напомним, ранее Столтенберг назвал наибольшим фактором риска для сохранения мира на планете на настоящий момент непредсказуемость отдельных государств

Кроме того, генсек НАТО выразил готовность блока отказаться от ядерного оружия, если Россия и Китай тоже согласятся на денуклеаризацию.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от своей жесткой позиции в отношении Китая, который, по мнению хозяина Белого дома, для заключения торгового соглашения с Вашингтоном должен проводить структурные реформы.

А ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему украинцам не стоит бояться НАТО . Он напомнил, что никогда за всю историю существования НАТО не было внешнего нападения на страну-члена Альянса.

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