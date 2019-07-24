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Трамп пообщался с республиканцами о санкциях против Турции за покупку С-400

24 июля, 06:18

На мероприятии с Трампом присутствовали 45 членов верхней палаты Конгресса США от республиканской партии

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп встретился с членами Сената США от Республиканской партии.

Об этом сообщил Белый дом.

"Речь идет о возможных санкциях в отношении Турции за покупку российской противоракетной системы", – уточняет администрация президента тему встречи Трампа и сенаторов.

Согласно сообщению, на мероприятии присутствовали 45 членов верхней палаты Конгресса США от республиканской партии.

При этом среди перечисленных имен нет председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джеймса Инхофа.

Более подробной информации о встрече и ее итогах Белый дом не предоставил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.


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Тег Россия, США, Турция, Трамп, санкции, C-400

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Источник:

Интерфакс

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