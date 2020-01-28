"Трамп пойдет на свалку истории": ХАМАС нервно отреагировал на "сделку века" по Палестине

REUTERS/Brendan McDermid

Оглашение президентом США Дональда Трампа плана ближневосточного урегулирования (т.наз. "сделка века") , которое он сделал в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, вызвало резко негативную реакцию в Палестине.

Официальный представитель исламского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил в своем Twitter, что план Трампа не стоит чернил, которыми он написан.

Эта запись стала первой реакцией контролирующего сектор Газа движения после выступления Трампа в Вашингтоне.

"Сделка века" Трампа не стоит даже тех чернил, которыми она прописана, – написал он. – Палестина и Иерусалим останутся нашими, а Трамп и его сделка пойдут на свалку истории".

А палестинский лидер Махмуд Аббас и глава "политбюро" исламского движение ХАМАС Исмаил Хания провели во вторник, 28 января, переговоры по телефону и обсудили совместные шаги по противодействию плану Трампа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

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"Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем так называемую "сделку века" и будем противостоять ее реализации на всех направлениях", – процитировал слова Аббаса телеканал.

В свою очередь Хания заявил, что ХАМАС и возглавляемое Аббасом движение ФАТХ "находятся в одном окопе и будут защищать национальное единство".

"Для нас неприемлем любой проект, посягающий на законные права палестинского народа", – сказал он.

Напомним, новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий.

"В Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", – сказал Трамп. При этом, по словам американского президента, США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

Карта Палестины

Ранее сообщалось, что Люксембург предложил Евросоюзу признать Палестину как независимое государство.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов.

25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Тогда же стало известно, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.

В 2019 году день траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. В результате произошли массовые беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме:

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