"Трамп пойдет на свалку истории": ХАМАС нервно отреагировал на "сделку века" по Палестине

Оглашение президентом США Дональда Трампа плана ближневосточного урегулирования (т.наз. "сделка века") , которое он сделал в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, вызвало резко негативную реакцию в Палестине.
Официальный представитель исламского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил в своем Twitter, что план Трампа не стоит чернил, которыми он написан.
Эта запись стала первой реакцией контролирующего сектор Газа движения после выступления Трампа в Вашингтоне.
"Сделка века" Трампа не стоит даже тех чернил, которыми она прописана, – написал он. – Палестина и Иерусалим останутся нашими, а Трамп и его сделка пойдут на свалку истории".
А палестинский лидер Махмуд Аббас и глава "политбюро" исламского движение ХАМАС Исмаил Хания провели во вторник, 28 января, переговоры по телефону и обсудили совместные шаги по противодействию плану Трампа, сообщил телеканал Al Mayadeen.
"Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем так называемую "сделку века" и будем противостоять ее реализации на всех направлениях", – процитировал слова Аббаса телеканал.
В свою очередь Хания заявил, что ХАМАС и возглавляемое Аббасом движение ФАТХ "находятся в одном окопе и будут защищать национальное единство".
"Для нас неприемлем любой проект, посягающий на законные права палестинского народа", – сказал он.
Напомним, новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий.
"В Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", – сказал Трамп. При этом, по словам американского президента, США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.
Ранее сообщалось, что Люксембург предложил Евросоюзу признать Палестину как независимое государство.
В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов.
25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Тогда же стало известно, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.
В 2019 году день траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. В результате произошли массовые беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме:
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