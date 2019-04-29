Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп позвонил Эрдогану и обсудил российские С-400

29 апреля, 22:01

22 апреля США поставили Турции ультиматум

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400.

"Наш достопочтенный президент выступил с предложением создать (вместе c CША) рабочую группу по вопросу закупки систем С-400 у Российской Федерации", — приводит агентство текст заявления турецких властей.

22 апреля США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от покупки С-400, они введут против Турции санкции и не будут поставлять ей истребители пятого поколения F-35. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что в этом случае Турция "найдет, где закупить истребители".

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Турция, Трамп, Эрдоган, РФ, истребители, F-35, C-400

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп позвонил Эрдогану и обсудил российские С-400". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Турции заявили, что российские ЗРК С-400 в Анкаре будут под конролем

24 апреля, 01:23

Чавушоглу отметил, что покупка Турцией у России С-400 не будет подвергать риску системы обороны НАТО

Турция не верит, что США накажут ее санкциями за покупку С-400 у России

15 апреля, 21:02

В Анкаре уверяют, что американские санкции могут касаться лишь врагов Вашингтона, а не его союзников

Пентагон потребовал от Турции отказаться от получения С-400

2 апреля, 00:44

Американцы приостановили поставки оборудования, связанного с истребителями F-35

США наказали Турцию за покупку C-400 у России

1 апреля, 23:26

В Пентагоне и Анкаре не комментировали эту информацию

В Турции назвали покупку С-400 "завершенным вопросом"

29 марта, 15:07

Глава турецкого МИД заверил в том, что Анкара не собирается отказываться от покупки российских ЗРК

Турцию могут исключить из проекта по F-35 без серьезного ущерба для программы – СМИ

28 марта, 10:20

Турция вместе с США и еще семью странами принимает участие в проекте по созданию F-35

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Воспитываем счастливого ребенка: 7 важных правил

10 культовых фильмов, расширяющих сознание

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

"Я нашла свою половинку": Настя Каменских рассказала о личном

10 звезд, которые похожи друг на друга, как сестры

Посмотрите, как выглядит поверхность Марса с орбиты

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт

Samsung выпустила субфлагманский Galaxy A80 с поворотной камерой

15 самых жутких и странных существ на планете

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Сегодня, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Сегодня, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Неформатные жены знаменитостей. Фото

Марко Девич: «Вряд ли меня еще когда-то вызовут в сборную»