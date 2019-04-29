Трамп позвонил Эрдогану и обсудил российские С-400

22 апреля США поставили Турции ультиматум

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400.

"Наш достопочтенный президент выступил с предложением создать (вместе c CША) рабочую группу по вопросу закупки систем С-400 у Российской Федерации", — приводит агентство текст заявления турецких властей.

22 апреля США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от покупки С-400, они введут против Турции санкции и не будут поставлять ей истребители пятого поколения F-35. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что в этом случае Турция "найдет, где закупить истребители".

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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