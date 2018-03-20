В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с переизбранием

Сегодня, 18:07

Разговор был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях

Трамп и Путин. Фото: AFP
Трамп и Путин. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Информация об этом появилась на сайте президента России.

"Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений." – сказано в сообщении.

В целом, разговор был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.

Стоит добавить, что после выборов президента РФ в социальные сети буквально взорвались ядовитыми "поздравлениями" россиянам.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, и напомнил ему о необходимости уважать территориальную целостность Украины.
Россия, США, Путин, Дональд Трамп

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин обиделся на то, что не попал в "Кремлевский доклад"

30 Января, 14:42

Президент РФ заметил, что это недружественный акт, он осложняет отношения России и США

Россия

Путин и Трамп. Фото: AFP

Путин объяснил, почему не было отдельной встречи с Трампом

11 Ноября 2017, 14:26

По его словам, отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса
Загрузка...

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин ответил на новую стратегию нацбезопасности США

22 Декабря 2017, 16:17

По его словам, на самом деле этот документ имеет "наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный"

США

Путин и Трамп. Фото: AFP

Разговор Путина и Трампа: стали известны новые подробности

11 Ноября 2017, 09:40

Путин и Трамп шли в сопровождении президента Вьетнама Чан Дай Куанга и председателя КНР Си Цзиньпина, вьетнамский и китайский лидеры к разговору не подключались
Загрузка...