В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с переизбранием

Разговор был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Информация об этом появилась на сайте президента России.

"Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений." – сказано в сообщении.

В целом, разговор был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.

Стоит добавить, что после выборов президента РФ в социальные сети буквально взорвались ядовитыми "поздравлениями" россиянам.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, и напомнил ему о необходимости уважать территориальную целостность Украины.