Трамп предложил размещать пострадавших от урагана жителей Багам на круизных лайнерах

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп предложил жителям Багамских островов, дома которых разрушил урагана "Дориан", предоставить убежище на круизных лайнерах. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Береговую охрану США, Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций и других, а также страны, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и в хорошем состоянии. Все компании, владеющие круизными лайнерами и готовые предоставить их в качестве стационарного жилья и не только… Я уверен, будут оценены", – говорится в сообщении.

На данный момент на пострадавших от стихии островах Абако и Большой Багама в помощи нуждаются около 70 тысяч человек.

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Ранее мы сообщали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек.

"Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы – на своей пике его оценивали в максимальные пять баллов по шкале ураганов. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

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