Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае затягивания переговоров

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Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 сентября, предупредил Китай, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия договора будет куда жестче, чем предполагается сейчас. Об этом он написал в своем Twitter.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский – ред.) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" – написал Трамп.

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Как известно, несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. Так, в воскресенье, 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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