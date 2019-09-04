Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае затягивания переговоров

4 сентября, 03:16

Торговая война между США и Китаем продолжается

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 сентября, предупредил Китай, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия договора будет куда жестче, чем предполагается сейчас. Об этом он написал в своем Twitter.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский – ред.) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" – написал Трамп.

Реклама

Как известно, несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. Так, в воскресенье, 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

В тренде
Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!
Элина Свитолина

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Китай США Трамп торговая война

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Опубликовано впечатляющее видео урагана
Опубликовано впечатляющее видео урагана "Дориан" на БагамахСША
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика

Новости партнеров

Loading...