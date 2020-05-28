Трамп пригрозил Twitter войной: что произошло

Президент США Дональд Трамп, который ранее грозился закрыть соцсети, предупредил Twitter о принятии против него серьезных мер. Это заявление прозвучала после того, как несколько твитов американского лидера обозначили предупреждениями о необходимости проверить факты.

"Twitter показал, что все, что мы говорили о них (и их собратьях) – правда. Впереди серьезные меры!", – написал Трамп в Twitter.

Отметим, что сообщения Трампа были отмечены специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Предупреждения Twitter поставила на посты о том, что голосование по почте якобы приведет к фальсификациям.

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Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в том, что она вмешивается в президентские выборы в США, после того как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

Кроме того, ранее Трамп обвинил демократов в желании уничтожить страну. Об этом он заявил на митинге в Орландо штата Флорида.

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