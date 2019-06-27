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Трамп прилетел в Японию для участия в G20

27 июня, 16:32

В поездке американского президента сопровождает дочь Иванка

Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию для участия в двухдневном саммите "Большой двадцатки", где у него также запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

За день до открытия международного мероприятия самолет американского лидера Air Force One приземлился в аэропорту Итами на севере Осаки. Воздушная гавань обычно используется для внутренних авиарейсов.

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В отличие от прошлогоднего саммита G20, который проходил в Аргентине, в этой поездке его сопровождает не супруга, а дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, которые по совместительству являются советниками президента. Это уже послужило поводом для слухов о ссоре между президентом и "первой леди".

У трапа самолета американского лидера встречал японский министр иностранных дел Таро Коно, а вдоль маршрута его кортежа собрались японцы, которые поддерживают политику 45-го американского президента США.

Остальные главы государств и правительств из клуба G20 прибыли или прибудут в международный аэропорт Кансай.

Напомним, ранее в Белом доме рассказали, сколько встреч Дональд Трамп планирует провести на полях саммита.

Кроме того, как мы уже писали, ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.


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Тег Япония, саммит, Большая двадцатка, G20, Трамп, Дональд Трамп

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Источник:

ТАСС

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