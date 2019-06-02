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Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступные за Brexit

2 июня, 01:22

США готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка 50 млрд долларов) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. С такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете "Санди таймс" в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство.

"Если бы я был ими (британскими властями), то я бы не выплачивал 50 млрд долларов. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Джон Болтон заявил, что США готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией. 

По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности, и ждет, когда британские политики "претворят в жизнь" то, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года о выходе королевства из состава ЕС.

Тем временем, Туск назвал Brexit "вакциной от евроскептиков" для ЕС. Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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Тег Великобритания, ЕС, Трамп, Brexit

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Источник:

ТАСС

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