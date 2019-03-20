Вашингтон готов к заключению торгового соглашения с Британией после Brexit
Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности
США готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией. Об этом заявил во вторник в интервью британскому телеканалу "Скай ньюс" помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
"Мы будем рады визиту министра (внешней) торговли Лиама Фокса и любого другого члена (британского) правительства, мы можем быстро заключить сделки. Мы готовы. Мы хотим партнерства с новой независимой Британией", — отметил Болтон.
По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности, и ждет, когда британские политики "претворят в жизнь" то, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года о выходе королевства из состава ЕС.
Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза.
Напомним, на прошлой неделе Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно. В связи с этим британские депутаты решили отсрочить дату выхода королевства из Евросоюза.
Также сообщалось, что 20 марта должно было пройти третье голосование по соглашению о Brexit, однако спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что это невозможно. Свою точку зрения он аргументировал тем, что принятый в 1604 году закон запрещает голосовать дважды по одной и той же инициативе в течение одной парламентской сессии.
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