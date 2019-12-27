Трамп призвал РФ не убивать тысячи мирных сирийцев

"Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб», - заявил Трамп

Фото: REUTERS/ Ali Hashisho

Президент США обратился к России, Сирии и Ирану с призывом не убивать мирное население в провинции Идлиб.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

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"Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого!" – заявил президент США.

При этом он добавил, что "Турция упорно работает, чтобы остановить эту бойню".

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Хотя ранее сообщалось, что Турция и Россия снова бомбят мирных жителей в Сирии. Волонтеры сообщают об авиаударах российских и турецких ВВС по провинциям Халеб и Идлиб.

В октябре президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели шестичасовую встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании района, прилегающего к зоне военной операции "Источник мира", которую турецкие военные проводили против курдского ополчения.

Напомним, что ранее в Сирии атаковали патрулирующих на северо-востоке страны российских военнослужащих — возле населенного пункта Коран в провинции Алеппо рядом с бронеавтомобилем взорвалось самодельное устройство, пострадали трое россиян.

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