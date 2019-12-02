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В Сирии подорвали броневик с россиянами: есть пострадавшие

2 декабря, 15:46

Взрыв прогремел во время разведки военной полицией РФ маршрута для патруля

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Спустя пару недель после того, как в Сирии пытались сжечь БТР с российскими солдатами, произошло новое нападение на военнослужащих РФ, которые патрулируют на северо-востоке страны.

Как сообщили 2 декабря в пресс-службе Министерства обороны РФ, инцидент произошел возле населенного пункта Коран в провинции Алеппо.

Взрыв самодельного устройства случился во время разведки военной полицией РФ маршрута для совместного российско-турецкого патруля.

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В результате случившегося броневик получил повреждения, а трое российских военных полицейских, которые находились внутри машины, получили легкие травмы и ушибы. Однако, как утверждают в российском оборонном ведомстве, их жизням угрозы нет.

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Напомним, в октябре президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели шестичасовую встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании района, который прилегает к зоне военной операции "Источник мира", которую турецкие военные проводили против курдского ополчения.

А в прошлом месяце госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил об авиаударе, который российские ВВС нанесли по мирным сирийцам совместно с авиацией, подконтрольной сирийскому диктатору Башару Асаду.

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Россия Сирия бронеавтомобиль армия России

Источник: Сегодня

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